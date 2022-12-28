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28 Aralık 2022 Çarşamba 12:10:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 12:10:00

İzinsiz çalışan ve çalıştırılan yabancılar için ödenen cezalar arttı

Kaynak: AA

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Türkiye'de çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlerin her bir yabancı için yeni yılda ödeyeceği ceza, yüzde 122,93 olan yeniden değerleme oranında artırıldı.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye'de çalışmaları veya çalıştırılmaları durumunda işverenlere ve yabancılara idari para cezası uygulanıyor.

Bu kapsamda ödenen para cezaları ise 2023 yılı için yüzde 122,93 olan yeniden değerleme oranında artırıldı.

Böylece yeni yılda çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenler, her bir yabancı için 35 bin 815 lira, çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancı 28 bin 655 lira ve çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancı 14 bin 318 lira idari para cezası ödeyecek.

Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü, süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işveren ise her bir yabancı için 2 bin 378 lirayla cezalandırılacak.

Bu eylemlerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanacak.

9 AYDA 154 BİN 846 YABANCIYA İZİN VERİLDİ

Türkiye'de çalışma izni başvuruları, e-Devlet ile entegre edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün başvuru sisteminden yapılıyor.

Sisteme, geçen yıl 221 bin 409 başvuru yapılırken bunlardan 168 bin 103'üne olumlu yanıt verildi.

Bu yılbaşından ekim ayına kadar ise başvuruda bulunan 225 bin 311 yabancıdan 154 bin 846'sı çalışma izni aldı.

Etiketler : türkiye çalışma izni yabancı işveren çalışan ceza
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