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22 Nisan 2021 Perşembe 19:13:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 19:13:00

İyileşen sayısı vaka sayısını geçti: 65 bin kişi sağlığına kavuştu

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Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 791 yeni vaka, 3 bin 128 yeni hasta tespit edildi. 354 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, 65 bin 593 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı koronavirüs Türkiye ağır hasta vaka sayısı son durum
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