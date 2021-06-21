İYİ Parti'nin soğanlı tiyatrosunda şoke eden itiraf ve özür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana'da önüne soğan dökerek 'Para etmiyor açız' diyen kişinin soğancı olmadığı ortaya çıktı. Şahıs oyuna getirildiğini ve hatasının farkına vardığını söyleyerek kamuoyundan özür diledi.

Sabah'ta yer alan habere göre Mehmet Bülbül adlı vatandaş, soğanları "para etmediği gerekçesiyle" Akşener'in konvoyu geçerken yola döktü. Akşener'in aracını durdurtup o kişiyi dinleyip bölgeden ayrılmasının ardından soğanlar yerden toplandı. Soğan işiyle uğraşmadığı öğrenilen Bülbül, galeyana geldiğini belirterek özür diledi.

GALEYANA GELDİM ÖZÜR DİLERİM

İYİ Parti'nin soğan tiyatrosunun başrolündeki isim olan Mehmet Bülbül, A Haber'e konuştu. 'Galeyana geldim' diyen Bülbül, 'Herkesten özür diliyorum' ifadelerini kullandı. Bülbül, 'Ben vatanı, milletimi, askerimi seviyorum, galeyena geldim, pişmanım' dedi.

Mehmet Bülbül İsimli vatandaşın anlattıkları:

Olayın olduğu yere gittik. Bir sürü insan vardı. 'Hayırdır' dedik sonra orada 3 torba soğan vardı.

AKŞENER GELİYOR DEDİLER, DOLDURUŞA GETİRİLDİM

'Meral Akşener geliyor' dediler. Galeyana geldim ve soğanı döktüm. Dolduruşa geldik orada. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den bakanlarımdan ve vekillerimden özür dilerim. Ben Yörük milletiyim hepsinden özür dilerim.

Vatanımdan, milletimden ve askerimden hepsinden çok özür dilerim. Ben vatanımı ve milletimi seviyorum. Bir olaya kurban gittik, bunu üzülerek söylüyorum.

Bir sürü şey söylediler olayın olduğu yerde. Biz de orada galeyana geldik. Dökmez olaydım. Yapmaz olaydım çok pişmanım bundan dolayı.

Ben vatanını ve milletini seven bir insanım böyle bir dolduruşa geldik. Sakın böyle şeyler yapmasınlar. El için başkası için böyle şeyler yapmasınlar. Ben bir daha böyle bir şey yapmam.

NASIL ONLARA İNANDIM

Hatasız kul olur mu? Olmaz. Ben böyle dolduruşlara gelmezdim ama nasıl o adamaların sözlerine inandım anlamadım.

TİYATRO NASIL SERGİLENMİŞTİ?

Adana'ya ziyaret gerçekleştiren Akşener, Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti.

Ziyareti esnasında Akşener'in de içinde bulunduğu konvoy, yol kenarında bekleyen ve çiftçi olduğu öne sürülen bir kişinin yanında durduruldu.

Akşener, vatandaşı dinlemesinin ardından bölgeden ayrıldı. Soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döken şahıs, Akşener'in konvoyunun uzaklaşması sonrası, soğanları yerden topladı.

Akşener'in araçtan inmesinin ardından o kişi, soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döktü ve Akşener'e gösterdi.