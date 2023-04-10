İYİ Parti'nin ''küfürbaz'' ve ''dolandırıcı'' milletvekili adayları!

İP Genel Başkanı Meral Akşener vekil listesini belirlerdi. "dolandırıcılık" ve "küfürbazlık" ile gündeme gelen Mehmet Mustafa Gürban'ın Gürban'ın Gaziantep 1. sıradan aday gösterilmesi tartışmalara neden oldu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de desteğini aldığı ve koalisyona dahil olduğu ittifakta milletvekili adaylık listelerinin açıklanmasının ardından kriz patlak verdi.

CHP ve İYİ Partililer sosyal medyadan liste krizi kavgasına tutuştu.

'DOLANDIRICI' GÜRBAN LİSTEDE İLK SIRADA

İYİ Parti'deki liste krizi yaşanırken; Gaziantep 1. sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın Twitter ve Telegram hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldığı da bilinmekte. Gürban'ın Twitter hesabındaki akıl almaz küfür ve paylaşımları ortaya çıktı.