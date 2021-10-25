İyi Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede! Birbirlerine girdiler
İYİ Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede yaşandı. Salonun dolması nedeniyle içeri alınmayan grup ile görevliler arasındaki kavga çıktı.
İYİ Parti'nin 4'üncü Kuruluş Yıldönümü Programı'nda Genel Başkan Meral Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile İYİ Partili görevliler arasında 'Salona giremezsiniz' tartışması çıktı.
Salonun dolması nedeniyle grubu içeri almayan görevliler grup arasında arbede yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İyi Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede! Birbirlerine girdiler
- "Erken seçim yok, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan"
- "Kadınlarımızın eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe tarihi bir başarının ifadesidir"
- Terör örgütü üyesi olmak suçundan hapis cezası bulunan kadın İzmir'de yakalandı
- PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve el bombaları ele geçirildi
- Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı