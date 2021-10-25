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25 Ekim 2021 Pazartesi 00:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 00:34:00

İyi Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede! Birbirlerine girdiler

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İYİ Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede yaşandı. Salonun dolması nedeniyle içeri alınmayan grup ile görevliler arasındaki kavga çıktı.

İYİ Parti'nin 4'üncü Kuruluş Yıldönümü Programı'nda Genel Başkan Meral Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile İYİ Partili görevliler arasında 'Salona giremezsiniz' tartışması çıktı.

Salonun dolması nedeniyle grubu içeri almayan görevliler grup arasında arbede yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler : iyi parti iyi parti kavga iyi partililer meral akşener
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