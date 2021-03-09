"Sen ne menem bir siyasi fırıldaksın?"

İYİ Partililerin İmamoğlu'na öfkesi dinmiyor: Sen ne menem bir siyasi fırıldaksın?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı yan yana getirmesine İYİ Partililerin tepkisi sürüyor.



"SİYASİ FIRILDAK"

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "siyasi fırıldak" dedi.

"SENDEN ARTIK GINA GELDİ"

Yenerer mesajında, "Allah'ın Ekrem'i, sen ne menem bir siyasi fırıldaksın? Her açıklamanı, her icraatını talimatla yaptığın çok belli oluyor. Senden artık gına geldi" ifadelerini kullandı.