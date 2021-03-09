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"Sen ne menem bir siyasi fırıldaksın?"
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09 Mart 2021 Salı 17:15:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 17:15:00

İYİ Partililerin İmamoğlu'na öfkesi dinmiyor: Sen ne menem bir siyasi fırıldaksın?

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İYİ Partililerin Ekrem İmamoğlu'na öfkesi dinmiyor. Parti lideri Meral Akşener'i ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı yan yana getirmesinden dolayı büyük tepki çeken İmamoğlu'na sosyal medya üzerinden yüklenen İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer, "Senden artık gına geldi..." ifadesini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı yan yana getirmesine İYİ Partililerin tepkisi sürüyor.

"SİYASİ FIRILDAK"

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "siyasi fırıldak" dedi.

"SENDEN ARTIK GINA GELDİ"

Yenerer mesajında, "Allah'ın Ekrem'i, sen ne menem bir siyasi fırıldaksın? Her açıklamanı, her icraatını talimatla yaptığın çok belli oluyor. Senden artık gına geldi" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ekrem imamoğlu iyi parti hdp pervin buldan meral akşener
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