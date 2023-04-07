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07 Nisan 2023 Cuma 07:47:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 07:47:00

İYİ Parti'li Yılmaz, bedava konut algısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez

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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde yapılacak konutların depremzede vatandaşlara ücretsiz teslim edileceği vaadinde bulunmasına ilişkin soruya cevap veren İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, 'Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymak zorundayız. Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil. Biz bunu uzun vadeye yayarak toplayacağız.' dedi.

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinde inşa edilen konutların ücretsiz verileceği vaadinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız." dedi.

İYİ PARTİLİ YILMAZ, KILIÇDAROĞLU'NU YALANLADI

Habertürk TV'de konuşan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, deprem bölgelerinde inşa edilen konutlara yönelik açıklamalarda bulundu.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun "bedava konut" vaadini yalanlayan İYİ Partili Yılmaz, inşa edilen evlerin maliyetinin uzun vadeye yayarak toplanacağını açıkladı.

"TÜRKİYE BUNUN MALİYETİNİ 1 YILDA ÖDEYEMEZ"

Deprem bölgelerinde inşa edilen konutların ekonomik yükünün hazineye ağır geleceğini söyleyen İYİ Partili Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun "bedava konut" vaadinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

İYİ Partili Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymak zorundayız. Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil. Biz bunu uzun vadeye yayarak toplayacağız."

Etiketler : CHP Genel Başkanı Deprem bölgeleri İYİ Partili Yılmaz Bilge Yılmaz

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