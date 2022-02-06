VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'da günlük vaka sayısı 180 bini aştı
İranlı yetkili, Japonya'dan sonra ''en yaşlı nüfusa ülkesinin sahip olduğunu'' söyledi
Otomotiv endüstrisi ocakta 2,2 milyar dolarlık ihracat yaptı
AK Parti Gençlik Kolları Marmara Bölge Kampı sona erdi
AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal: Dışarıda iktidar arayanlarla savaşmaya devam edeceğiz
İsrail için en büyük tehdidi açıkladı
Gök Vatan'a damga vuracaklar
"Gizli rekabet ortaya çıktı"
Başkan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı
Başakşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı
"Tarihe geçecek" projede sona yaklaşıldı!
Bakan Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'a beddua edenlere sert tepki
Başkanı Bahçeli'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına tepki
Elon Musk Türkiye'yi seçti
Toprak sahadan spor salonuna!
Atlı kızaklar araçları geride bıraktı
Talimatı terörist elebaşı verdi! YPG/PKK, Suriye'de 2 muhalif gazeteciyi kaçırdı
Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı!
13 yıl sonra bir ilk!
Kovid'e tekli takviyesi
Senaryo okuyor
Alkışlı sahne
Yaza hızlı girecek
06 Şubat 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 15:18:00

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında canlı yayın krizi! "Gizli rekabet ortaya çıktı"

Kaynak: Akşam

ABONE OL

İYİ Parti'nin ‘resmi' yayın organı olarak bilinen Yeniçağ Gazetesi'nin internet sitesinde İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında ‘canlı yayın savaşı' yaşandığına dair bir haber yayımlandı. Haberde “Gizli rekabet ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ Gazetesi'nin internet sitesinde hem Millet İttifakı'ndaki İYİ Parti ile CHP arasındaki 'çatlağı' ayyuka çıkaran hem de İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rekabetini gözler önüne seren bir habere yer verildi.

"İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NA ÇALIM ATTI"

İYİ Parti yandaşı Yeniçağ'daki habere göre Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında canlı yayın savaşı çıktı ve İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na 'çalım' attı.

Haberde Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde akşam 20.00'de yapılması planlanan canlı yayının sabah saatlerine alınmasının perde arkasında İmamoğlu'nun olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre İBB Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun günler öncesinden planlanmış canlı yayınının karşısına "ani bir kararla aynı saatte" İmamoğlu yandaşlığı ile bilinen TELE1'de canlı yayına çıkmak istedi.

AKŞENER İMAMOĞLU'NDAN VAZ MI GEÇTİ?

İmamoğlu 'gerginliği tırmandıran isim' olarak hedef alınırken, canlı yayın saatini değiştiren Kılıçdaroğlu için 'soğukkanlı' ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir süredir İmamoğlu'nu desteklediği bilinirken İYİ Partili vekil Ahmet Çelik'in sahibi olduğu gazetede çıkan bu haber akıllarda soru işaretleri oluşmasına sebep oldu.

Haber aynı zamanda Millet İttifakı'nda CHP ile İYİ Parti arasındaka 'çatlağı' da ayyuka çıkarmış oldu.

GİZLİ REKABETMİŞ!

Öte yandan, uzun süredir kamuoyunda konuşulan Kılıçdaroğlu-İmamoğlu rekabetinin İYİ Parti yandaşı Yeniçağ'da "Gizli rekabet ortaya çıktı" olarak manşete çekilmesi şaşkınlık yarattı.

AHMET ÇELİK İMAMOĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelerin ve başkanlarının kendilerini yok saydıklarını söylemişti. CHP'lilerin hiçbir konuda istişarede bulunmadığını belirten Çelik, "CHP'li belediyeler ve başkanları, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İYİ Parti'nin oylarıyla seçildiklerini unutmuş görünmektedirler. Kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : CHP İYİ PARTİ KEMAL KILIÇDAROĞLU MERAL AKŞENER EKREM İMAMOĞLU
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Yapılan yanlışı unutmuyor

Yapılan yanlışı unutmuyor
Ağabeyini kaybetti

Ağabeyini kaybetti
Birkan'la romantik yemek yedik!

Birkan'la romantik yemek yedik!
Kumbaralar çocukları ısıtacak

Kumbaralar çocukları ısıtacak
Ailem oyuncu olmama karşı çıktı

Ailem oyuncu olmama karşı çıktı
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Aşka kalbini kapatmadı

Aşka kalbini kapatmadı
Ağlayarak ifade verdi

Ağlayarak ifade verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER