İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ Gazetesi'nin internet sitesinde hem Millet İttifakı'ndaki İYİ Parti ile CHP arasındaki 'çatlağı' ayyuka çıkaran hem de İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rekabetini gözler önüne seren bir habere yer verildi.

"İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NA ÇALIM ATTI"

İYİ Parti yandaşı Yeniçağ'daki habere göre Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında canlı yayın savaşı çıktı ve İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na 'çalım' attı.

Haberde Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde akşam 20.00'de yapılması planlanan canlı yayının sabah saatlerine alınmasının perde arkasında İmamoğlu'nun olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre İBB Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun günler öncesinden planlanmış canlı yayınının karşısına "ani bir kararla aynı saatte" İmamoğlu yandaşlığı ile bilinen TELE1'de canlı yayına çıkmak istedi.

AKŞENER İMAMOĞLU'NDAN VAZ MI GEÇTİ?

İmamoğlu 'gerginliği tırmandıran isim' olarak hedef alınırken, canlı yayın saatini değiştiren Kılıçdaroğlu için 'soğukkanlı' ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir süredir İmamoğlu'nu desteklediği bilinirken İYİ Partili vekil Ahmet Çelik'in sahibi olduğu gazetede çıkan bu haber akıllarda soru işaretleri oluşmasına sebep oldu.

Haber aynı zamanda Millet İttifakı'nda CHP ile İYİ Parti arasındaka 'çatlağı' da ayyuka çıkarmış oldu.

GİZLİ REKABETMİŞ!

Öte yandan, uzun süredir kamuoyunda konuşulan Kılıçdaroğlu-İmamoğlu rekabetinin İYİ Parti yandaşı Yeniçağ'da "Gizli rekabet ortaya çıktı" olarak manşete çekilmesi şaşkınlık yarattı.

AHMET ÇELİK İMAMOĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelerin ve başkanlarının kendilerini yok saydıklarını söylemişti. CHP'lilerin hiçbir konuda istişarede bulunmadığını belirten Çelik, "CHP'li belediyeler ve başkanları, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İYİ Parti'nin oylarıyla seçildiklerini unutmuş görünmektedirler. Kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.