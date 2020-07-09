İYİ Parti'li Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler: Görenler tedavi olmadan ölür
İYİ Partili millletvekillerinin son dönemlerde yaptığı çirkin çıkışlar, kamuoyundan büyük tepki topluyor. Haddi aşan ifadeler kullanmaktan çekinmeyen İP'li vekillerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. İYİ Partili Levent Özeren, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözlere imza attı.
İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, tedavi olmak için hastaneye giden Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu.
İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında çirkin sözlere imza attı.
Hürriyet'in haberine göre, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Özeren, Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" dedi. İYİ Partili Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi.
Özeren'in, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı tepki mesajları paylaşmasının ardından Semiha Yıldırım ile ilgili bu sözleri paylaşması tepki topladı.
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