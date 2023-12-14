İYİ Partili Güner istifa etti

İYİ Partili Güner istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İyi Partili Ece Güner, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Güner, "Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kopuşların ardı arkası kesilmiyor... İYİ Parti'den giden gidene!