İYİ Partili Güner istifa etti
Kaynak: TRT Haber
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İyi Partili Ece Güner, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Güner, "Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
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