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13 Eylül 2023 Çarşamba 17:54:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 17:54:00

İYİ Parti'den yerel seçim kararı: "Kendi adaylarımızı çıkaracağız"

Kaynak: AA

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla girme kararı aldı" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarının görüşlerinin yanı sıra, her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti Başkanlık Divanımız yetkilendirilmiştir."dedi.

Zorlu, partisinin genel merkezinde yaklaşık 3 saat süren Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin Zorlu, "Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarının görüşlerinin yanı sıra, her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti Başkanlık Divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.

Bir gazetecinin, "Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, Mansur Yavaş Ankara'da desteklenecek mi?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"GİK toplantısı sonucu hazırlanan metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade bir biçimde metni olduğu gibi okuduğunuzda her şey çok net. İnşallah İYİ Parti yerel seçimlerin parlayan yıldızı olacak."

Zorlu, bu kararın oy birliğiyle alınıp alınmamasına ilişkin soruyu da "Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Yüksek ölçüde oy çokluğu diyebiliriz." şeklinde yanıtladı.

"Cumhuriyet Halk Partisi için yerel seçimlere ilişkin bütün kapılar kapandı mı?" sorusu üzerine de Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu sorular gerçekten aslında Türk siyasetinin ne kadar zorlu bir dönemeçten geçtiğinin işareti. Biz Türkiye'nin bu ittifaklar mekanizmasıyla, Türk milletinin bir kıskaç siyasetine alınmasına karşıyız ve biz bu yolculuğu Türk milletinin hep birlikte onların sesiyle ve desteğiyle yapacağımızı düşünüyoruz. Şu anda odaklandığımız şey kendi adaylarımızı ülke genelinde belirleyerek milletimizin karşısına çıkabilmektir. Milletimiz İYİ Partiye destek vererek bu desteğini sürdürüp artırdığı ölçüde de göreceksiniz Türkiye'de bu kıskaç siyaseti son bulacak."

Zorlu, GİK toplantısı sonucunda olası ittifaklar için Genel Başkan Meral Akşener'e görüşme ve inisiyatif kullanma yetkisinin verilip verilmediğiyle ilgili soruya da "Başkanlık Divanımıza bu yetki verildi. Hatta birkaç il belediye başkan adayımızın tespit edilmesi söz konusu. Bunlarla ilgili Sayın Genel Başkan'ımızın belki ilerleyen günlerde açıklaması olabilir. Ama somut olarak GİK, Başkanlık Divanımızı yetkilendirdi. Divan da önümüzdeki hafta veya günlerde bu gündemle toplanabilir." yanıtını verdi.

Karar noktasında Genel Başkan Akşener'in rolüyle ilgili soruya karşılık da Zorlu, "Sayın Genel Başkan'ımız GİK'in görüşünü almadan asla hareket etmiyor. Ve bu, gerçekten de partimizi güçlü kılan bir unsur." dedi.

"GİK toplantısında itirazların yoğunlaştığı bağlam neydi?" sorusu üzerine de Zorlu, "Zannediyorum, 4 arkadaşımızın böyle bir görüşü oldu. Orada ifade edilen şeyler de esasında bu okuduğum metnin tümüyle reddedilmesi anlamı taşımayan, bazı bölümlerini içeren bir farklı görüşün tavsiyesiydi." diye konuştu.

Etiketler : iyi parti adaylar 31 mart 2024 yerel seçimler
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