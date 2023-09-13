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13 Eylül 2023 Çarşamba 17:54:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 17:54:00

İYİ Parti'den yerel seçim kararı

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla girme kararı aldı" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla girme kararı aldı" dedi.

Etiketler : iyi parti adaylar 31 mart 2024 yerel seçimler
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