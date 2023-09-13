İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla girme kararı aldı" dedi.
13 Eylül 2023 Çarşamba 17:54:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 17:54:00
İYİ Parti'den yerel seçim kararı
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla girme kararı aldı" dedi.
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