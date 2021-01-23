İyi Parti'den skandal Demirtaş çağrısı

Millet ittifakının ortağı İyi Parti'den, HDP'yi sevindirecek bir açıklama geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi.



Haber Global TV'de bir programa katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem, Demirtaş'la ilgili AİHM'in skandal kararına destek verdi. Demirtaş'ın kendisini ilgilendirmediğini öne süren Erdem, AİHM'in tepki çeken kararının yerine getirilmesini istedi.

"DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI"

Türkiye'nin AİHM'le sözleşmesini hatırlatan Erdem, skandal açıklamalarına şöyle devam etti:

"Demirtaş'ın Demirtaş olması ya da HDP'nin eski Genel Başkanı olması beni ilgilendirmiyor. Ben hukukçu olarak şunu söylüyorum; AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı. Çünkü sözleşme bunu söylüyor."

AĞIRALİOĞLU DA AYNI ÇAĞRIYI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda özel bir televizyon kanalında programa katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da, Erdem'in açıklamalarına benzer ifadeler kullanmıştı.

Ağıralioğlu, AİHM'in Demirtaş kararına destek vererek, "AİHM'in kararına saygı duyulmalı" demişti.

KARARI TÜRK YARGISI VERECEK

Türkiye, 1987 yılından itibaren tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine binaen AİHM'in yargılama yetkisini kabul ediyor. Bununla birlikte AİHM bir temyiz merci veya mahkemesi olmadığı için ulusal mahkemelerin kararlarını ortadan kaldıracak veya mahkemelerin yerine geçecek şekilde karar verme yetkisine sahip değil.

Teamüllere göre, AİHM kararları ulusal mahkemelerce incelenip yargılama sürecine ilişkin değerlendirmede tabi tutuluyor. Yani AİHM kararları ulusal mahkemelerin ara karar ve kesin kararlarını, hak ihlali boyutuyla inceleyen kararlar olarak karar bozma ya da ortadan kaldırma niteliği taşımıyor.

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluk haline karşı bir ihlal olduğuna karar verdi. Ancak kararda Demirtaş'ın suçlu olup olmamasına dair bir hüküm belirtilmiyor. AİHM'nin dosyadaki ihlal kararı sonrası nihai değerlendirmeyi Türkiye mahkemeleri yapacak.

TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN ÇAĞRI YAPTI, 56 İNSANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

AİHM'nin ifade özgürlüğü ihlali kararı verdiği Demirtaş, siyasal söylemlerinde dolayı değil 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sokak çağrısı nedeniyle tutuklu bulunuyor.

Öte yandan Demirtaş, yaptığı açıklamalarda terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi doğrudan sahiplenen sözlere imza atmıştı.