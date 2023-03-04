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04 Mart 2023 Cumartesi 08:39:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 08:39:00

İYİ Parti'den misilleme geldi! Cihan Paçacı görevine geri döndü

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İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması sonrası Akşener'in isteği üzerine partiden istifa eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı görevine geri döndü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik sözleri sonrası görevinden istifa etmişti. İYİ Parti'nin altılı masadan ayrılmasıyla Paçacı'nın görevine geri döndüğü öğrenildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü.

Paçacı'nın göreve dönmesi, Meral Akşener'in bugün Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını belirten sözlerinden sonra gerçekleşti.

NE DEMİŞTİ?

Nagehan Alçı'ya verdiği röportajda konuşan Paçacı, Kılıçdaroğlu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz...' Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var"

Etiketler : Cihan Paçacı Nagehan Alçı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı Kemal Kılıçdaroğlu

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