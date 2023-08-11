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İYİ Parti'den MHP'nin ittifak çağrısına cevap
11 Ağustos 2023 Cuma 22:01:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 22:01:00

İYİ Parti'den MHP'nin ittifak çağrısına cevap

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti lideri Merak Akşener'e yaptığı çağrıya İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan cevap geldi.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.

Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz:

26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamiz millet!

Saygılarımızla....

Etiketler : İYİ Parti Yerel Seçim İttifak MHP sEÇİM
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