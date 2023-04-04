14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi için partiler temayül yoklaması yaparken, İYİ Parti'nin Ankara'daki temayül yoklamasında yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu bir kavga meydana geldi.

TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Ankara'da İYİ Parti'nin ön seçimlerinde Şenol Sunat ile Adnan Beker arasında başlayan mükerrer oy tartışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Sözlü tartışmaların ardından Sunat'ın hedef göstermesi üzerine taraflar birbirine girdi.

SANDALYE VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Sunat'ın 'fazla oy' atıldığı ve seçimin iptali istemesinin ardından başlayan kavgada, sandalye ve yumruklar havada uçuştu. Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığı ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığı ifade edildi.

Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığı ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığı ifade edildi.

"KORAY AYDIN'IN EKİBİ İTİRAZ ETTİ"

İYİ Parti'deki kavgayı yorumlayan gazeteci Şebnem Bursalı, dikkat çeken bir kulis bilgisi aktardı. Bursalı, kavga sonrasında oylamanın ve sayımın durdurulduğunu, gece yarısı ise oy sayımının tekrar başlatıldığını ifade etti.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun önerisi üzerine optik sayım ile oy sayımı yapıldığını aktaran Bursalı, "Bu durumda Koray Aydın'a 70 oy çıkıyor. Koray Aydın'ın ekibi buna itiraz ediyor ve normal sayım yapılması isteniyor. Koray Aydın'ın oyu bu durumda 210 çıkıyor." dedi.

"VAZGEÇİN YOKSA KAN ÇIKACAK"

Bursalı şunları kaydetti: