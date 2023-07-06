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06 Temmuz 2023 Perşembe 12:13:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 12:13:00

İYİ Parti'de yeni kriz kapıda! Taban vitrini beğenmedi

Kaynak: Yeni Şafak

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İYİ Parti'de 'taban' 'vitrin'i beğenmedi yeni kriz ayyuka çıktı. Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu'nun belirlediği yeni Başkanlık Divanı tabanda tepki çekti. Partide “Yönetimde teşkilatçı kurmay sayısı azaldı” eleştirileri yapılıyor.

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu'nun belirlediği yeni Başkanlık Divanı, tabanda eleştirileri de beraberinde getirdi. Teşkilatlar, yönetimde tepeden inme isimlerin çoğaldığı, buna karşın teşkilattan gelenlerin azaldığını belirtiyor. Edinilen bilgilere göre, partide "Yönetimde teşkilatçı kurmay sayısı azaldı" eleştirileri arttı. Tepeden gelen isimlerin eskiden de olduğu ancak yeni divanda daha fazla olduğu eleştirisi yapılıyor. Vitrinde ses getirecek isimlerin olmadığı belirtilerek, "5-6 kişi dışında tanınan yok" deniyor.

"SAHADA ZORLANACAĞIZ"

Yeni Şafak'ın haberine göre, 21 kişiden oluşan yeni divanda, siyasetçi ağırlığının azalması da eleştirisi konusu. Siyasete tepeden giriş yapanların parti teşkilatlarını da tanımadığına dikkat çekiliyor. Bunun da teşkilatlarla yönetim arasında hissedilmesinden endişe ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının iyi değerlendirilmediğini ifade eden partililer, 2024 yerel seçimlerinde teşkilatı bilmeyen bir kadro ve siyasetin içinden gelmeyen isimlerle sahada İYİ Parti'yi zorlukların beklediğini ifade ediyor.

Etiketler : İYİ Parti Meral Akşener Genel İdare Kurulu
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