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27 Ekim 2021 Çarşamba 11:01:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 11:01:00

İYİ Parti'de tezkere çatlağı!

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, İYİ Parti'nin aldığı grup kararına rağmen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın tezkereye 'Hayır' oyu verdiği ortaya çıktı.

İYİ Parti'nin aldığı grup kararına rağmen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın tezkereye 'Hayır' oyu verdiği ortaya çıktı.

DURMUŞ YILMAZ GRUP KARARINA UYMADI

Meclis'teki oylamada kimin hangi yönde oy verdiği merak edilirken İYİ Parti'de tezkere çatlağı ortaya çıktı. İYİ Parti'de Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin açıklamayı 20 Ekim tarihinde partinin genel başkanı Meral Akşener yapmış ve "Evet" oyu vereceklerini belirtmişti. İYİ Parti'nin aldığı grup kararına rağmen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı.

"PUSULAYI 'RET' DEYİP İMZALADIM"

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweeti alıntılayan Yılmaz, "Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı "ret" deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İYİ Parti Cihangir İslam Meclis Meral Akşener Durmuş Yılmaz
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