İYİ Parti'de şok istifa sonrası itiraf: Partinin iç yüzünü gördüm

Seçimlere 12 gün kala 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. Kayseri'den milletvekili aday adayı olan Pelin Gündeş Bakır, "İç yüzünü gördükten sonra böyle bir partide siyaset yapmak istemiyorum." diyerek partisinden istifa etti.

"İYİ PARTİ'NİN İÇ YÜZÜNÜ GÖRDÜM"

Bir süredir İYİ Parti'de siyaset yapan Pelin Gündeş Bakır da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. "İç yüzünü gördükten sonra böyle bir partide siyaset yapmak istemiyorum." diyen Bakır, "Kesinlikle iyi partiyi desteklemiyorum." dedi.

"BÖYLE BİR PARTİDE SİYASET YAPAMAM"

Bakır paylaşımında, "Kamuoyuna duyuru: İyi partiden istifa ettim. Kesinlikle iyi partiyi desteklemiyorum. İç yüzünü gördükten sonra ben böyle bir partide siyaset yapmak da istemiyorum. İsmimin kullanılmamasını önemle rica ederim. Bazı vatandaşlarımız benim iyi partiden istifa ettiğimi duymadıkları için bu bilgilendirmeyi yapmak mecburi olmuştur." ifadelerini kullandı.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: MASAYA TERÖRÜN GÖLGESİ DÜŞTÜ

İYİ Parti'de kritik görevlerde bulunan Yavuz Ağıralioğlu da zehir zemberek açıklamalarda bulunmuş, "Kurduğumuz masada pusu kuruldu, masaya terörün gölgesi düştü" diyerek partisinden istifa etmişti.

"ÇOK DÜŞTÜK, TOPARLAYAMIYORUZ"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, 7'li koalisyondaki liste krizleri sonrasında yaptığı paylaşımla, partilerinin baraj altında kaldığını itiraf etmişti. Çıray, geçtiğimiz gün de "Çok düştük toparlayamıyoruz" diyerek İYİ Parti'nin içine düştüğü durumu özetlemişti.