İYİ Parti'de seçimli kurultay tarihi belli oldu
İYİ Parti'nin seçim değerlendirme toplantısında kurultay tarihi belli oldu.
İYİ Parti'nin 31 Mart seçimlerinin değerlendirildiği toplantısında kurultay tarihi belli oldu.
İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kurultayı 27 Nisan'da yapılacak.
İYİ PARTİ'DE KONGRE 27 NİSAN'DA— 24 TV (@yirmidorttv) April 5, 2024
İYİ Parti'de olağanüstü kongre tarihi netleşti. Parti kongresini 27 Nisan'da yapacak. pic.twitter.com/t5Je0LLXEj
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