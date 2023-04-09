İYİ Parti'de "oylarımız baraj altına düştü" itirafı

14 Mayıs seçimlerine 36 gün kala 6'lı koalisyonda aday ve liste belirleme kavgası gün yüzüne çıktı.



Sürekli krizler ve kavgalarla gündeme gelen Millet İttifakı'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İYİ Parti temayül yoklamasında usulsüzlük ve hile iddiasıyla partisinden istifa eden ve milletvekili adaylığından çekilen İYİ Parti Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da milletvekilliği adaylığından çekildi.

"YİNE BAŞA MI DÖNDÜK?"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, milletvekilliği adaylığından çekildi.

"Yine başa mı döndük?" paylaşımı yapan İYİ Partili Çıray, ardından yaptığı açıklamada milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı.

"OYLARIMIZ BARAJ ALTINA DÜŞTÜ" İTİRAFI

Ortak cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda mutabakata varamayan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan ayrılmış, birkaç gün sonra "noter masası" dediği 6'lı koalisyona geri dönmüştü.

Millet İttifakı'nda yaşanan bu krizin ardından oyların baraj altına düştüğü itirafı, İYİ Partili Çıray'dan geldi.

İYİ Partili Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım."