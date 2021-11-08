İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu

İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu

İYİ Parti'de görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu

Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti. Türkkan, gelen tepkilerin ardından Akşener'in talebiyle, İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etmişti.