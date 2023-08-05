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05 Ağustos 2023 Cumartesi 20:05:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 20:05:00

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor: Parti birkaç kişinin piyonu haline geldi

Kaynak: IHA

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Manisa'da İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, "İYİ Parti bir kaç kişinin piyonu haline gelmiştir, kuruluş amacını kaybetmiştir" diyerek istifa etti. Öte yandan dün de İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatından 14 kişi istifa etmişti.

Manisa'da İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, "İYİ Parti bir kaç kişinin piyonu haline gelmiştir, kuruluş amacını kaybetmiştir" diyerek istifa etti. Öte yandan dün de İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatından 14 kişi istifa etmişti.

İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunarak istifa edeceğini duyurdu. Ertaş, açıklamasında "Kurucusu olduğum İYİ Parti'den ve ilçe başkanlığından istifa ediyorum. İYİ Parti bir kaç kişinin piyonu haline gelmiştir. Kuruluş amacını kaybetmiştir. 'İYİ Parti'ye oy vermeyin' diyerek gezenlerin oyuncağı haline gelmiştir. Bizleri MHP'den koparan ve MHP'nin AK Parti'nin arka bahçesi olduğunu söyleyenler PKK'nın ve CHP'nin arka bahçesi oluşumlarından haberi yok galiba. Önümüzdeki hafta geniş kapsamlı bir istifa programı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Turgutlu İYİ Parti ilçe yönetimi ve teşkilatından bir grup Başkan Ertaş'ın yönetimini eleştirerek istifa etmişti.

Öte yandan partinin Manisa teşkilatlarından bir bir istifalar geliyor. Dün de Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan İYİ Parti İlçe Yönetimi'nde görevli 14 isim, İlçe Başkanı Halil Korkmaz'ın yönetim tarzını eleştirerek istifa ettiğini açıklamıştı.

Etiketler : iyi parti iyi parti istifa iyi part-chp akşener
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