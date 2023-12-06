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06 Aralık 2023 Çarşamba 17:12:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 17:12:00

İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'de yeni bir istifa haberi geldi.

Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Partiden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım." dedi.

Etiketler : iyi parti istifa Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
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