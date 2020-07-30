İYİ Partili vekilin skandallarına tahammül edemediler! Topluca istifa ettiler

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30 Temmuz 2020 Perşembe 08:58:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 09:03:00

İYİ Parti'de Aylin Cesur isyanı: Isparta İl Başkanı ve yedi ilçe başkanı zehir zemberek açıklama ile istifa etti

Kaynak: AA

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İYİ Parti Isparta İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan, il yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyeleri, Isparta İlçe Belediye Meclis üyeleri, 7 ilçe başkanı ve yönetimleriyle partideki tüm görevlerinden istifa ettiklerini söyledi. Açıklamada, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'a sert tepki gösterildi.

İYİ Parti Isparta İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un kendisinin milletvekili seçilmesinde rol oynayan" İYİ Parti üyelerini ve yöneticilerini hiçe saydığını öne sürerek, partinin kuruluşunda ve teşkilatlandırılmasında emeği olmayanların parti kurucularına yön vermesinin haddi olmadığını savundu.

CESUR'A TEPKİ

Milletin vekilinin milletten üstün olmadığına dikkati çeken Tandoğan, "Isparta İYİ Parti Aylin Cesur'dan ibaret değildir" dedi. Asıl olanın teşkilatlar olduğuna vurgu yapan Tandoğan, şöyle konuştu: "Teşkilatları yok sayanlar ve partimize kayyum ataması talebinde bulunanlarla yol yürüyemeyiz. Aylin Cesur, ülke gündemini şehit cenazesinde yaşanan skandalla uzun süre meşgul etmiş, Dinar'da yaşanan olayın Isparta İl Teşkilatının kendisine komplo kurduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Şehit cenazesine katılacağını bir gün önceden belirtmesine rağmen cenazeye aniden katılması gerektiğini iddia etmiştir. Isparta milletvekili kendi menfaat ve çıkarları doğrultusunda parti içinde ayrımcılığa neden olduğu gibi şahsıma, ilçe başkanlarıma, yönetici ve üye arkadaşlarıma sürekli hakaret boyutuna varan söylem ve davranışlarda bulunmuş bu durum artık çekilmez hal almıştır. Burdur'daki Salda Gölü ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, siyasi nezaketten uzaklaşmış, hem Ispartamız adına hem de mensubu bulunduğum İYİ Parti adına halkımızda olumsuz sonuçlar doğurmuştur."

"İYİ PARTİ GENEL MERKEZİNCE YALNIZ BIRAKILDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Tandoğan, İYİ Parti Isparta Merkez İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi ve mahalle delege seçimleri sırasında Cesur'un kendi çıkarları doğrultusunda taraf olduğunu iddia ederek, "Divan başkanlığı koltuğuna oturarak seçimi taraflı yönetme çabasına girdiği gibi subliminal mesajlarıyla delegeleri yönlendirmiştir. Tüm bu yaşananlara rağmen İYİ Parti Genel Merkezince yalnız bırakıldığımızı, haksızlığa, hukuk tanımazlığa göz yumulduğunu düşündüğümüz için toplu halde görevlerimizden istifa etme kararı almış bulunmaktayız" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her zaman arkasında duracaklarını belirten Tandoğan, açıklamayı kendisinin yanı sıra Aksu, Atabey, Eğirdir, Keçiborlu, Sütçüler, Uluborlu ve Yalvaç ilçe başkanları adına okuduğunu ifade etti.

Tandoğan, "Yaklaşık 500 üye, partideki görevinden ve bu üyelerden bazıları ise partiden de istifa etti" dedi.

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