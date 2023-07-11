İYİ Parti ve CHP arasındaki "savaş" gün geçtikçe büyüyor: Bizim için ittifak bitmiştir!

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Millet İttifakı çatısı altında ittifak ortağı olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kendilerinin yok sayıldığını iddia ederek, "Bizim desteklerimizle o noktalara geldiler ama bizi yok sayıyorlar. Bizim için ittifak bitmiştir" dedi.

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti saflarına katılacağı yönündeki iddiaları üzerine İncirliova Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Taner, ittifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından da görmezden gelindiklerini belirterek İYİ Partili Aydın Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri olarak Temmuz ayı meclis toplantısına katılmama kararı aldıklarını ve gelinen son durumu protesto ettiklerini kaydetti. Kendilerinin verdikleri desteklerin CHP tarafından unutulduğunu sözlerine ekleyen İYİ Parti Aydın İl Başkanı Taner, "İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri olarak bugün düzenlenen belediye meclis toplantısına katılmama kararı aldık. Milli İttifakı'nın ortağı olarak bizim İYİ Partili arkadaşların da destekleri ile belli bir noktaya gelindikten sonra bu destekler unutuldu. Tıpkı İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerde olduğu gibi bu durum Aydın'da da böyle oldu. Kendileri o noktalara kendi partililerinin oyları ile gelmiş gibi bir süreç işleniyor" dedi.

"AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE BİR TANE PERSONEL YERLEŞTİREMEDİM"



İYİ Parti Aydın İl Başkanı olarak CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bir tane bile personel yerleştiremediğini ifade eden Taner, "Bugüne kadar ben İYİ Parti Aydın İl Başkanı olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşkilat kanalı ile bir tane eleman yerleştiremedim. Bunları devamlı yaşıyoruz. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncer'in vefatının ardından bu tür sorunların patlaması yaşandı. Orada da maalesef İYİ Parti'yi yok sayarak kendileri bir aday belirleyerek yola çıkmaya kalktılar. Orada da tepkimizi ortaya koyduk. Daha sonra yapılan görüşmelerde belli noktalarda kalarak orada başkanı seçtik. Bugün de burada yaşanılan şey geçmişten gelen sıkıntıların bir tezahürüdür. Biz istiyoruz ki İYİ Parti olarak bizim hükmi şahsiyetimize, teşkilatımıza biraz değer verilsin ve ittifak ortağı olduğumuzun farkına varılsın" diye konuştu.

"YEREL SEÇİMLERE KENDİ ADAYIMIZ İLE GİRECEĞİZ"



2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere kendi adayları ile gitmek istediklerini belirten Taner, "Önümüzde tekrar yerel seçimler var. 9 ay sonraki seçimler ile ilgili bugüne kadar yaşadıklarımızdan dolayı biz İYİ Parti Aydın İl Teşkilatı olarak seçimlere kendi adayımız ile gitmek istiyoruz. Türkiye çapında da, İYİ Parti Genel Merkezi'nde de tablo şu anda bu şekilde. Önümüzdeki seçimlerde her parti kendi adayı ile çıksın ve İYİ Parti'nin özgür ağırlığının ne olduğunu bir görelim. Kazanacak aday bizim için önemlidir. Kazanacak adayları bulup, tespit edip, onları aday gösterdiğimiz takdirde biz Aydın'ın 17 ilçesi ve büyükşehirde de başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bunun da olup olmayacağını da herkes görecek" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN İTTİFAK BİTMİŞTİR"



İYİ Parti Aydın İl Başkanı Taner, ittifakların seçimlerden önce seçimde başarı elde etmek için yapıldığını ve seçimden sonra da ittifakın sonlandığını sözlerine ekleyerek, "İttifak seçimden 90 gün önce yapılan bir anlaşma. Genelde seçimlerden önce bu ittifaklar yapılır ve bu gayet doğal bir durumdur. Seçimlerden sonra da tıpkı Aydın'da olduğu gibi artık ittifak bitmiştir. Bir daha ki seçim döneminde de tekrar ittifak yapılıp yapılmayacağı belli olur. Yerel seçimlere 9 ay gibi uzun bir süre var ama şu an için bizim gündemimizde bir ittifak söz konusu değil" dedi.

"İYİ PARTİ OLARAK İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZ KAYA'DIR"



İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın iddia edildiği gibi İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını hatta söylenenin aksine Kaya'nın 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti'den yeniden İncirliova belediye başkan adayı olarak gösterileceğini ifade eden Taner konuşmasının sonunda şunları söyledi:

"Aytekin Kaya'yı yok farz etmek ve ittifak ortağı olduğunun farkında olunmaması, bu gelişmeleri ortaya çıkarttı. Biz İYİ Parti teşkilatı olarak başkanımızın arkasınayız ve kendisine de her türlü desteği vermeye hazırız. Dün nasıl birlikte bir mücadele içerisinde olduk ve 28 günde seçimi aldıysak önümüzdeki seçimlerde de başkanımızın arkasında da olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Başkanımızın partimizden istifa edip AK Parti'ye geçişi gibi bir durum söz konusu değildir. Buradan şimdiden açıklıyorum. Aytekin Kaya beyefendi 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden İYİ Parti'nin İncirliova belediye başkan adayıdır. İttifak olsa da olmasa da kendisi bizim adayımızdır."

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, partisinin belediye meclis üyelerinin de katıldığı açıklamanın sonunda İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile toplu fotoğraf vererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.