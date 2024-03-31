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31 Mart 2024 Pazar 21:21:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 21:21:00

İyi Parti'li Bilge Yılmaz, Meral Akşener'i istifaya davet etti

Kaynak: DHA

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet ederek, partisindeki görevinden ayrıldığını duyurdu.

İYİ Partili Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi. (DHA)

Etiketler : iyi parti bilge yılmaz istifa meral akşener
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