İyi Parti'li Bilge Yılmaz, Meral Akşener'i istifaya davet etti

İYİ Partili Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi. (DHA)