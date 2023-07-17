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17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:57:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:57:00

İyi ki karşıma çıktın Melis!

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En son ekranlara veda eden 'Sefirin Kızı' dizisinde yer alan oyuncu Melis Birkan 41 yaşına bastı.

En son ekranlara veda eden 'Sefirin Kızı' dizisinde yer alan oyuncu Melis Birkan 41 yaşına bastı. Oyuncunun geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Aras Aydın sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Aydın eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak altına, "Benim şahane sevgilim! Doya doya güldüğün, istediğin her şeyin gerçek olduğu, sağlıklı, bereketli, muhteşem bir yaş olsun! İyi ki karşıma çıktın. Ne şanslıyım ki benim biricik eşim oldun. Her zaman yanındayım ve varlığına şükrediyorum. Seni çok seviyorum! En büyük hayranınım" notunu yazdı.

Etiketler : İyi ki karşıma çıktın Melis Sefirin Kızı Melis Birkan
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