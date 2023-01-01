"İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren" İçişleri Bakanı Soylu, Eren Bülbül'ü doğum gününde andı

"İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren" İçişleri Bakanı Soylu, Eren Bülbül'ü doğum gününde andı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü doğum gününde andı.

Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren." ifadesini kullandı.