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29 Ağustos 2023 Salı 23:30:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 23:30:00

İTO Başkanı Avdagiç'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in annesi Suada Avdagiç, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde gerçekleştirilen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in annesi Suada Avdagiç, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde vefat eden Avdagiç için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Etiketler : İTO Şekib Avdagiç SON YOLCULUK
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