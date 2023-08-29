İTO Başkanı Avdagiç'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in annesi Suada Avdagiç, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde vefat eden Avdagiç için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.