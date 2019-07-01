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01 Temmuz 2019 09:13 | Pazartesi

İtirafçı olan FETÖ ablası anlattı: Örtünmek istedim başını aç’ dediler

FETÖ itirafçısı kadın: Örtünmeye karar verdim. Örgüt imamı askerle evlendirileceğimi ardından da başımı açmam gerektiğini söyledi.

2008-2012 yılları arasında örgüte ait Fatih Üniversitesi'nde bir mühendislik bölümünde okuyan F.S. isimli kadın geçtiğimiz günlerde itirafçı oldu.
 
Şüphelinin yürütülen soruşturma kapsamında örgütün içyapısına ilişkin emniyete verdiği ifadesi ortaya çıktı. F.S. ifadesinde, örgüte yönelik çok çapıcı bilgiler anlattı.
 
Şahıs örgüt ile dayısı aracılığıyla tanıştığını, Fatih Üniversitesi'nde okuduğunu ve telefonuna örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u örgüt üyesi tarafından yüklediğini söyledi.
 
İfadesinde, örgütün kendisini üst düzey bir askerle evlendirmek için başını kapatmamasını söylediğini anlatan F.S. şunları söyledi: "2014 yılı içinde ben türbanla kapanmak istedim. Ancak dayım V.B. beni yanına çağırdı ve bana kapanmamam gerektiğini söyledi. Bende 'neden' diye sordum. O da bana 'Hasan Y. isimli şahıs senin kapanmanı istemiyor. Bu sebeple sen kapanma ve seni Hasan hoca çok daha iyi kişiler ile evlendirmek maksadıyla tanıştıracak' dedi. Çünkü bu hususu bizzat Hasan Y. dayım ile görüşmüş.
 
V.B. şunları söyledi: 'Hasan abi seni askeriyede üst düzey biri ile evlendirecek. Bu nedenle de senin kapanmaman lazım.' Evlilik hususunun Hasan Y. tarafından dayıma söylenmesi ve dayımın da bana söylemesi üzerine bu yapıdan tamamen nefret ettim ve koptum."
 
"BAŞIMI AÇMAYINCA DIŞLANDIM"

Şahısların yanına gittim. Hasan Y. ve eşi odaya girmediler. Kapıyı kapatmam istendi. Bana kaç hatip yaptığımı sordular. Ben de hiç yapmadığımı söyleyince gülümsediler. Şahıslardan biri türbanlı olmam sebebiyle açılmamı istedi. Ancak ben yeni kapandığımı söyledim. Bunu üzerine şahıslar 'O zaman odadan çıkabilirsin' dediler. Ben de odadan ayrıldım. Mülakat sonrası evden ayrıldım. Beni eve çağırmalarının asıl amacının örgüt içerisinde faaliyet gösteren birileri ile evlendirmek ve örgüte ne kadar sadakatle bağlı olduğumu ölçmek için olduğunu düşünüyorum. Türbanımı açmamı istemelerindeki amacın ise muhtemelen asker ile evlendirileceğimi düşündüm.
 
(Sabah)

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