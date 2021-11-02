İtiraf gibi çıkış: Kazanamıyoruz! HDP'ye mecburuz

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02 Kasım 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 14:08:00

İtiraf gibi çıkış: İki partiyi toplasak da olmuyor

Kaynak: Sabah

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CHP ve İYİ Parti'nin oylarının seçim anketlerine göre cumhurbaşkanlığını almaya yetmediğini belirten CHP'li Aytuğ Atıcı, çözümü "HDP'nin onaylayacağı bir aday" olarak işaret etti

CHP ve İYİ Parti'nin yedek ortağı olarak adlandırılan HDP'nin Millet İttifakı içerisindeki konumu hala belirlenememişken HDP tarafından "Bize mecbursunuz" mesajları da gelmeye devam ediyor. Tam da bu aşamada CHP ve İYİ Parti'den bir kamuoyu araştırması ve analizi yaptırıldı.

Sabah'ta yer alan haberde elde ettikleri son dakika verilerine göre İyi Parti ve CHP'nin oylarının cumhurbaşkanlığını almaya yetmediğini belirten CHP'li Aytuğ Atıcı ise inkar ettikleri HDP ittifakının seçimi kazanmak istiyorlarsa kendileri için bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Atıcı çözümün HDP'ye uygun bir aday sunmak şeklinde olabileceğini önerdi.

ADAY KİM OLACAK?

Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi seçimler zamanında yapılacak. Siyasi partiler 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklarını sürdürürken Cumhur İttifakı'nın adayı ilk günden bu yana "Recep Tayyip Erdoğan" olarak ilan edilmesine rağmen Millet İttifakı'ndaki çatlaklar ve farklı sesler nedeniyle halen aday belirlenemedi. Belirsizlik sürerken CHP ve İYİ Parti kanadından HDP ilişkisi ve HDP'ye mahkum olma konusunda itiraflarla sonuçlanan bir analiz geldi.

CHP'DEN SEÇİM ANALİZİ

Seçimlere İyi Parti ile birlikte girmesi şimdilik kesinleşen CHP'nin seçim analizleri de başladı. Ancak edinilen bilgilere göre analiz sonuçları CHP'nin pek de beklediği gibi değil.

CHP Parti İçi Eğitim biriminden de sorumlu olan Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, partisinin çarşamba günü başlayacak olan doğu illeri programı öncesi açıklamalarda bulundu. CHP ve İyi Parti'nin toplam oylarının seçimleri kazanmak için yetmeyeceğini duyaran Atıcı, konuyla ilgili önerilerde bulundu.

ATICI: "İYİ PARTİ VE CHP'Yİ TOPLASAK DA SEÇİMİ KAZANAMIYORUZ"

HDP'nin oylarının önemine vurgu yapan Atıcı şu ifadeleri kullandı:

"Oyları toplayın, İyi Parti ile CHP'nin oyları cumhurbaşkanlığı almaya yetmiyor. Buradaki kritik cümle odur, HDP ile ittifak değil, HDP seçmeninin oyunu almak.

"HDP'YE UYGUN BİR ADAY OLMALI"

HDP seçmeninin oyunu cumhurbaşkanlığında alma ihtimalimiz yüksektir uygun bir aday bulursak eğer. O nedenle de cumhurbaşkanlığında söz sahibi olacağımıza ben inanıyorum. İş o noktaya gelince milletvekilliği seçimlerinde de aslında CHP ve İYİ Parti'nin bu şekilde HDP'li milletvekillerinin de desteğiyle Meclis'te de çoğunluğu sağlayacağına inanıyorum.

İTİRAF GİBİ ÇIKIŞ: "HDP'DEN UZAK DURAMAYIZ, HDP BİZE YAKLAŞMAYA HAZIR"

O sebeple İYİ Parti ittifakının korunması ama HDP seçmenine de uzak olunmaması gerektiğini düşünmemiz lazım. Bu hassasiyetlere dikkat ederek biz HDP tabanına yaklaşabiliriz, bu mümkündür, HDP tabanı da bize yaklaşmaya şu anda çok hazırdır.

İTTİFAKI SAĞLAM TUTUP HDP'YE YANAŞMALIYIZ

Bir yandan ittifakı sağlam tutup bir yandan HDP seçmenine yaklaşmak lazımken biz de bir yandan CHP oylarını kendi öz gücümüzle yükseltmeye çalışıyoruz. Doğu turunun da hikayesi bu."

Etiketler : CHP HDP İYİ PARTİ
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