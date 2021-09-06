İtfaiyeci olmayana kız yok

Neredeyse her aileden bir itfaiyecinin çıktığı köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor.

ŞU AN 103 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Binkılıç Köyü 'İtfaiye Köyü' olarak biliniyor. 1960 yılından bu yana itfaiyeci yetiştiren bu köy emekli olan ve vefat edenlerle birlikte toplam 320 itfaiyeci çıkarmış durumda. Şu anda Binkılıçlı Köyü'nden 103 kişi İstanbul İtfaiyesi'nde çalışıyor. Günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlasa da köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor. Köyün iki itfaiye şehidi de bulunuyor.

3 MÜDÜR YARDIMCISI KÖYDEN

Binkılıç İtfaiye Çalışanları, Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve itfaiyeci Güray Güngör (40), şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 3 müdür yardımcısının köylerinden olduğunu söyledi. Güngör "Ben de evlenmek istediğimde başka bir yerde çalışıyordum. İtfaiyeci olduktan sonra kızı bana verdiler. Onun öncesinde vermemişlerdi" diye konuştu.

Güray Güngör, "İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiyesi'nde şu an 4 bin 358 civarı itfaiye personeli çalışıyor. Bunun 103 tanesi Binkılıç Köyü'nden" dedi. Güray Güngör kızı Ahsen Güngör (14) de, "Babam ve dedem İtfaiyeci. Bu köyden çıkan ilk kadın İtfaiyeci olmak istiyorum" diye konuştu.



Neden çok seçiliyorlar?



Güray Güngör, köyden bu kadar itfaiyeci seçilmesinin nedenini ise şöyle açıklıyor: "Bu köyde bu kadar çok itfaiye erinin olmasını nedeni burası bir orman köyü. Ormanda çalışmak çok ciddi bir bedeni yük istiyor. İtfaiye de bedeni yük isteyen bir meslek. İtfaiye alımlarında spor mülakatları oluyor. Bu mülakatlarda bu köyden katılan kişiler daha başarılı oluyor. Çünkü bedeni güç gerekiyor. Avantaj sağlamış oluyorlar."