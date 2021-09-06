VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yerli savaşan İHA'lar görücüye çıktı... "Eşi benzeri yok!"
Başkan Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aştı
Başkan Erdoğan açıkladı: OECD verilerine göre birinci ülkeyiz
Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı
Türkiye'ye yardım çağrısında bulundular
Kayseri'de akılalmaz olay! Para verip, falakaya yatırmış
"Sınırlarımız kaybolacak" itirafı!
SSB Demir'den dikkat çeken açıklama: 5 yıla kadar hepsini yaparız
Taliban Sözcüsü: Hükümet yakında
Hüzünlendiren kargo mesajı: Bu parçanın bedeli, itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
Oğlunun uyuşturucu kullandığını, gitarına gizlediği kamerayla tespit etti
Sınırda teyakkuz! Güvenlik üst seviyede
ABD ordusu tekrar Afganistan'a döner mi?
KKTC'ye girişlerde yeni dönem
Ayasofya Oryantiring Yarışması'nda 500 genç mücadele etti
Başkan Erdoğan: Devam ettirmekte kararlıyız
2 ayda 3 milyar dolar yabancı girişi
"Türkiye'ye davet gönderdik"
Türkiye, bir ülkenin daha ambargosunu yıktı!
Taliban sözcüsü: Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik
Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Mehmet Özhaseki'den anket açıklaması: Çok yüksek oranda AK Parti çıkıyor
Şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" başladı
Kral Al Halife'den Türkiye açıklaması!
06 Eylül 2021 Pazartesi 20:30:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 20:30:00

İtfaiyeci olmayana kız yok

ABONE OL

Çatalca'nın Binkılıç köyünden 60 yılda 320 kişi İstanbul İtfaiyesi'nde görev aldı.

Neredeyse her aileden bir itfaiyecinin çıktığı köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor.

ŞU AN 103 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Binkılıç Köyü 'İtfaiye Köyü' olarak biliniyor. 1960 yılından bu yana itfaiyeci yetiştiren bu köy emekli olan ve vefat edenlerle birlikte toplam 320 itfaiyeci çıkarmış durumda. Şu anda Binkılıçlı Köyü'nden 103 kişi İstanbul İtfaiyesi'nde çalışıyor. Günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlasa da köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor. Köyün iki itfaiye şehidi de bulunuyor.

3 MÜDÜR YARDIMCISI KÖYDEN

Binkılıç İtfaiye Çalışanları, Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve itfaiyeci Güray Güngör (40), şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 3 müdür yardımcısının köylerinden olduğunu söyledi. Güngör "Ben de evlenmek istediğimde başka bir yerde çalışıyordum. İtfaiyeci olduktan sonra kızı bana verdiler. Onun öncesinde vermemişlerdi" diye konuştu.

Güray Güngör, "İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiyesi'nde şu an 4 bin 358 civarı itfaiye personeli çalışıyor. Bunun 103 tanesi Binkılıç Köyü'nden" dedi. Güray Güngör kızı Ahsen Güngör (14) de, "Babam ve dedem İtfaiyeci. Bu köyden çıkan ilk kadın İtfaiyeci olmak istiyorum" diye konuştu.

Neden çok seçiliyorlar?

Güray Güngör, köyden bu kadar itfaiyeci seçilmesinin nedenini ise şöyle açıklıyor: "Bu köyde bu kadar çok itfaiye erinin olmasını nedeni burası bir orman köyü. Ormanda çalışmak çok ciddi bir bedeni yük istiyor. İtfaiye de bedeni yük isteyen bir meslek. İtfaiye alımlarında spor mülakatları oluyor. Bu mülakatlarda bu köyden katılan kişiler daha başarılı oluyor. Çünkü bedeni güç gerekiyor. Avantaj sağlamış oluyorlar."

Etiketler : itfaiyeci köy Binkılıç
Annem sayesinde kanseri yendim

Annem sayesinde kanseri yendim
İbrahim'le sadece arkadaşız

İbrahim'le sadece arkadaşız
İmdadına zabıta yetişti

İmdadına zabıta yetişti
Aşıkken konuşamıyorum

Aşıkken konuşamıyorum
Sessiz âşıklar

Sessiz âşıklar
Yeni yaşını sahnede kutladı

Yeni yaşını sahnede kutladı
Partner oldular

Partner oldular
Aleyna konserde annesi karantinada

Aleyna konserde annesi karantinada
Tiyatronun yeni ikilisi

Tiyatronun yeni ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER