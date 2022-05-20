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20 Mayıs 2022 Cuma 12:35:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 12:36:00

İtalyan analistten çarpıcı yorum: Türkiye, F-35 programına geri dönebilir!

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İtalyan Analist Daniele Santoro, Türkiye'nin orta vadede F-35 programına geri dönebileceğini de söyledi. Santoro, Bayraktar TB3 ve MİUS / Kızılelma'nın F-35 savaş uçaklarına alternatif olabileceğini de dile getirdi.

İtalyan Analist Daniele Santoro, katıldığı bir panelde Türkiye hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Santoro, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması sonrası F-35 programından çıkartıldığının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: Türklerin TCG Anadolu Gemisi bir helikopter gemisi olarak devam etmeyecek onun yerine bir drone gemisi olacak. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun 80 adet Bayraktar TB3 taşıyabileceğini duyurdu. Baykar'ın ürettiği yeni nesil insansız hava aracı sistemi, Suriye ve Libya'da gördüklerimizin yeni bir versiyonu. Elbette F-35 seviyesinde sistemler değiller. Ama Türkiye bunun bölgede karşılaşacağı çatışmaların seviyesi için yeterli olduğuna inanıyor.

Santoro, Ukrayna tarafından kullanılan Bayraktar TB2 SİHA'ların Rusya'ya karşı fark oluşturamayacağının söylendiğini ancak bu tahminlerin yanlış çıktığını ifade etti

"TÜRKİYE F-35 PROGRAMINA GERİ DÖNEBİLİR"

İtalyan analist Santoro, Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'daki işgal girişimini fırsata çevirip F-35 programına geri dönebileceğini iddia etti. Santoro, "Her halükarda Türkiye için F-35'e sahip olamamak bir zarar ancak işler her an değişebilir. S-400'ün Türkiye tarafından satın alınmasının kökeninde ABD'nin benzer Amerikan üretimi sistemleri satma konusundaki isteksizliği olması gerçeği de var. Orta vadede Türkiye'nin F-35 programına geri kabülü kolaylaşabilir." diye konuştu.

Bayraktar TB3 ve MİUS'un F-35'e alternatif olabileceğini ifade eden Santoro, "Bunlar Türkiye'nin bölgede savaşmayı beklediği çatışmaların doğası gereği geçerli alternatifler olabilir. Suriye, Libya ve Karabağ'daki gibi düşük-orta yoğunluklu çatışmalar da yeterli olacaklardır." dedi.

Etiketler : F-35 PROGRAMI Bayraktar TB3 MİUS
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