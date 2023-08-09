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09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:24:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:24:00

İtalya açıklarında facia: Çok sayıda ölü var

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İtalya açıklarında bir sığınmacı teknesinin batması sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalya açıklarında bir sığınmacı teknesinin batması sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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