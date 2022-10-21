İsveç'ten Türkiye'ye mektup!

İsveç, NATO üyelik sürecine yönelik endişeleri gidermek için Kürt militanlara karşı terörle mücadele çabalarını hızlandırmak da dahil olmak üzere "somut adımlar attığını" özetleyen bir mektubu Türkiye'ye gönderdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO ittifakına katılmak için resmi başvuruda bulunmuş, ancak Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziran'da Madrid'deki NATO zirvesinde ise Türkiye NATO üyeliğine itirazlarından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da Türkiye'nin endişelerini gidermek üzere adımlar atacaklarını ifade etmişti.

6 Ekim tarihli ve Reuters tarafından görülen iki sayfalık mektupta İsveç'in Haziran ayında Madrid'de varılan anlaşmanın "uygulanmasına tamamen bağlı olduğunu" göstermek için attığı adımlara dair 14 örnek yer alıyor.