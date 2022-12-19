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19 Aralık 2022 Pazartesi 13:19:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 13:19:00

İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi reddedildi

Kaynak: AA

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İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi.

İsveç, FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini reddetti

Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

Etiketler : isveç fetö bülent keneş
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