PKK/YPG destekçisi vekil çılgına döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasında önemli bir ögürşme gerçekleşti. İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile ilgili görüşmede Kristersson "Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız." sözü verdi. Bu görüşme İsveç basınında gündem oldu. Öte yandan görüşme öncesi İsveç'te yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları, ülkede terör örgütü destekçilerinde rahatsızlık yarattı.

Kritik zirve öncesi, PKK/YPG'yi destekleyen eski milletvekili Amineh Kakabaveh ve Türkiye karşıtlığıyla tanınan gazeteci Kürdo Baksi, İsveç hükümetinin açıklamasına tepki gösterdi.

ERDOĞAN'IN KARŞISINDA DİZ ÇÖKTÜ

Kakabaveh, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, İsveç'in, "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktüğü" yorumunu yaptı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde İsveç'in Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırması için de "korkunç ve iki yüzlüce" ifadesini kullanan Kakabaveh, "İsveç vatandaşı olmaktan dolayı utanç duyuyorum." dedi.

TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Kürdo Baksi de "İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un PKK/YPG'yi satarak Türkiye'yi tercih ettiği" yorumunu yaptı.