Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC ziyareti sırasında CNN TÜRK'ün sorularını cevapladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ TBMM'DE NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?

Önce bu konudaki protokolün TBMM'ye gönderilmesi kararı Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümet tarafından verilecek. Bu yazı ne zaman Meclis'e gelecek henüz bunları bilmiyoruz. Şu anda Meclis'in gündemine gelmiş, yansımış olan bir protokolden yani uluslararası bir sözleşmeden bahsetmiyoruz. Bu gündeme geldiği zaman Meclis de kendi gündemi içerisinde bunları değerlendirir ve ele alır. Kararı verecek olan sayın milletvekilleridir. Meclis'e geldikten sonra hangi takvimin işleyeceği o zaman çok net ortaya çıkacak.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE ŞARTLI VİZE

Erdoğan dışarda ne söylediyse masada da söyledi. Türkiye'nin tavrı aynı zamanda resmi beklentisidir. İsveç zaten Finlandiya'yla birlikte terör örgütleriyle mücadele edeceğine söz vermiş bir ülkedir. Finlandiya'ya başka İsveç'e başka reçete uygulandı. İsveç'in teröre karşı çok net tavır alacağı garanti altına alınmıştır.

50 yılı bulan bir süre ve sürekli oyalanan bir Türkiye. AB açısından söylüyorum. NATO'yla iyi ilişkisi olan Türkiye. Ne yazık ki NATO'nun nimetlerinden de yararlanamayan Türkiye.

İsveç'i kabul eden ülkeler NATO üyesi ülkeler. Cumhurbaşkanımızın bir özelliği var biliyorsunuz. Meydanda ne konuşuluyorsa masada da onlar konuşuluyor. Müttefik olan ülkelerin teröre destek vermemesi lazım. Bölge menfaati için teröre karşı durmalılar.

KKTC'NİN TANINMASI

Niye olmasın ama zor bir süreç. Çok uğraşacağız. Bağımsız bir devlet olarak bu noktaya gelmesi bile aklımızın kabul etmeyeceği bir durumdu.

CAN ATALAY'IN TUTUKLULUK HALİ

TBMM tavrını belli etmiştir. Seçilen milletvekilleri listesinde okunmuştur. Şu anda halen devam eden tutukluluk hali var. Tutukluluk kararını mahkeme verir, TBMM değil. Davanın geleceği uzun sürebilir. Bu kararı verecek olan mahkemedir. Mahkemenin iradesine Meclis olarak nasıl müdahale ederiz. Meclis bu konudaki tavrını ortaya koymuştur. Mahkeme isterse tutukluluk halini kaldırır. Meclis'in kendisini mahkeme yerine koyması düşünülemez. Mahkeme de kendini Meclis yerine koyamaz.

Meclis Başkanı seçildikten sonra ilk bunu dile getirdim. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için yeni anayasa yapma mecburiyeti var. Teşekkür konusunda da ifade etmiştim. İç tüzükle ilgili herkes kendi kanaatlerini dile getirsin. Bu konuda mücadele etmek boynumuzun borcudur.