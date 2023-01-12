İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, terör örgütü yandaşlarının Başkan Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.
Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 11 Ocak günü Stokholm'de gerçekleştirilen, Sayın Cumhurbaşkanımızı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili olarak İsveç'in Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak tepkimiz ifade edilmiştir.
Büyükelçiye, bu menfur eylemi şiddetle kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, İsveç'in Üçlü Ahitname'yle verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve ülkemizin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talep edilmiştir.
Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentimiz vurgulanmıştır."
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