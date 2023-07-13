İsveç yol haritası sunacak

NATO-Ukrayna Konseyi tarihinde ilk kez toplandı. Toplantı öncesi Erdoğan-Biden-Stoltenberg'in samimi ve neşeli sohbeti zirveye 'tarihi kareler' olarak geçti. Zelenski, toplantıya alkışlarla geldi.

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi tarihinde ilk kez toplandı. NATO liderleri tarafından alkışlarla karşılanan Zelenski, ülkelerin isim sıralamasına göre hazırlanan oturma düzeninde Başkan Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın arasında oturdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuşmasında, Ukrayna'ya NATO desteğini yineledi. Stoltenberg, "Ukrayna'nın topraklarını kurtarmasını sağlamak ve Rusya'nın gelecekteki saldırganlığını caydırmak için desteğimizi sürdürmeliyiz. Bugün eşitler olarak bir araya geldik. Müttefikler olarak bir araya geleceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

UKRAYNA ÇOK YAKIN

Stoltenberg, konsey öncesi Zelenski ile görüştü. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Stoltenberg, "NATO, ihtiyaç olduğu sürece yanınızda olacaktır" dedi. Stoltenberg, NATO müttefiklerinin bugüne kadar Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasına yardımcı olmak için milyarlarca dolarlık destek sağladığını, bunun devam edeceğini belirtti, "Şartlar karşılandığında ve müttefikler anlaştığında Ukrayna'ya NATO daveti gönderilecek" dedi. Zelenski ise, NATO üyeliği elde edene kadar güvenlik garantileri almak ve davet istediklerini, NATO Zirvesi'nde ülkesine yapılacak silah desteğinin yanı sıra bunu konuştuklarını ifade etti.

İSVEÇ KARARINI TBMM VERECEK

NATO Zirvesi'nde konuşan Başkan Erdoğan, İsveç'in üyeliği için terör konusunda net adımlar beklediklerini söyledi. Erdoğan, yol haritasının mevcut olduğunu, kararın TBMM'ye sunulacağını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Zirvenin başarıyla geçtiğini belirten Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu:

ARABULUCULUĞA HAZIRIZ: "Rusya-Ukrayna savaşında 504. günü geride bırakıyoruz. Savaşın faturasını sadece taraflar değil, tüm dünya ödüyor. İstanbul süreci ile başlayan temas trafiği Ukrayna tahılının sevkine izin veren Karadeniz Girişimi ve esir takasları ile devam etti. Yaptığımız görüşmeler neticesinde tahıl anlaşması 2 kez uzatıldı. Mutabakat kapsamında bugüne kadar 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü dünya pazarlarına ulaştırıldı. Ancak söz konusu mekanizmanın süresi 17 Temmuz'da doluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin geçen cuma günü ülkemize yaptığı ziyarette diğer meselelerle beraber bu konuyu ele aldık. Putin'in de bazı önerileri oldu. Çözüm odaklı çalışıyoruz. Barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz, ara buluculuk yapmaya hazırız."

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ: "İsveç'in üyelik süreciyle ilgili atılacak adımları tespit ettik. İsveç, 3'lü muhtırada uygulanmasını içeren bir yol haritası sunacak. İsveç, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ve vize serbestisine aktif destek verecek. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı tasvip etmediklerini not ettik. Nefret suçlarına müsaade edilmemelidir. İsveç makamları pazartesi akşamı yaptığımız görüşme çerçevesinde yol haritasını bize sunacaklar, biz de bunu TBMM'ye sunacağız. Onay makamı birinci derecede Meclis'tir. "

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ: "ABD Başkanı Biden bu konuda Kongre'nin bağlayıcı olduğunu ama takipçisi olacağını söyledi; Kongre'den geçmesi gerektiğini ve zaman zaman engel çıktığını ifade etti. Her zamankinden daha umutluyum."

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ: "Gerek gümrüklerle ilgili görüşme gerekse vize serbestisi konusunda olumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Temennim odur ki yarın (bugün) Brüksel'de yapılacak görüşmelerde bu tekrar ele alınacak."

AZOV KOMUTANLARININ İADESİ: "6 Azov komutanını teslim ettik, bundan sonraıs Zelenski'de. Ağustosta Putin'le yüz yüze görüşmemiz olacak. Orada da bunları yeniden ele alacağız."

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ AYIRMAYIN

"Batı müttefiklerimizin bilhassa PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile kurdukları çarpık ilişki ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Müttefiklerimize terör örgütleri arasında ayırım yapmayın, 'İslam düşmanlığı ile mücadele edin' demeyi kendimize zül sayıyoruz. NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizm ile mücadele alanındaki gayretlerin artırılması şart. Daha 3 gün önce 2 Mehmetçiğimiz kalleşçe şehit edildi. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. NATO tarihinde ilk defa Genel Sekreter tarafından terörizm ile mücadele özel koordinatörü atanacağı duyuruldu."

AVRUPA'NIN YENİ GÜÇLÜ ADAMI ERDOĞAN

Türkiye'nin NATO ve Rusya karşısındaki pozisyonunu değerlendiren Alman Bild gazetesi, Başkan Erdoğan'ı işaret ederek "Hiçbir şey onsuz çalışmıyor" dedi, Cumhurbaşkanını, "Batı'nın yeni güçlü adamı" şeklinde tanımlandı. Haberde, "NATO'ya şantaj yapıyor. Hem Putin hem de Zelenski ile çalışabiliyor" denildi. Erdoğan hakkında ayrıca, "Anlaşma yapıcı olarak biliniyor. Hiçbir şey onsuz çalışmıyor" tespitleri de paylaşıldı. Daha önce Erdoğan'dan "Batı'nın kurtarıcısı" şeklinde söz eden Bild, şimdi de "O, Batı'nın yeni güçlü adamı: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan" vurgusu yaptı. Öte yandan Alman ARD ve ZDF TV'leri de Türkiye'nin İsveç'le ilgili tutumunu izleyicileriyle paylaştı.

'FIRST LADY'LER BULUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eşi Birgitta Ed ile Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Erdoğan, görüşmeye ilişkin "Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim" dedi. Erdoğan daha sonra devlet başkanlarının eşleriyle Ukraynalı çocuk, kadın ve gençlerle bir araya geldi. Programda, lider eşleri Ukraynalı savaş mağduru kadınların hikayelerini dinledi, çocuk, kadın ve gençlerle sohbet etti.

'YALNIZLIK' ÇARPITMASI

Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde gözlerin üzerinde olduğu liderlerden biri Ukrayna lideri Zelenski idi. Zelenski, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi, NATO-Ukrayna Ortak Komisyonu oturumuna katıldı. Olena Zelenska-Vladimir Zelenski çifti verilen akşam yemeğinde de lider ve eşlerinden yoğun ilgi gördü. Bir ara Olena Zelenska bir lider eşiyle sohbet ederken Zelenski yalnız kaldı. O an çekilen fotoğraf, "Zelenski'nin yalnızlığı" denilerek Rus medyasında ve Twitter'da kullanıldı, Anlık bir kare üzerinden yanlış analizler yapıldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan, sırasıyla İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

OLUMLU ATMOSFER

Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Görüşme iyi bir atmosferde gerçekleşmiştir. Sayın Erdoğan ve Sayın Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. Bu amaçla iki taraf, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlardır."

TARİHİ GÖRÜŞMELER

BAŞKAN Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi ABD ve Avrupa basınında geniş yer aldı. New York Times, iki lider arasında "parlak yeni bir başlangıç" için görüşme yapıldığı belirtildi. Biden, Erdoğan ile görüşmesine dair açıklamada bulundu. Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, Başkan Erdoğan'la Avrupa Birliği (AB) ve Doğu Akdeniz konusunda iletişimde kalacaklarını belirtti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin en önemli sonucunun her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini göstermesi olduğunu kaydetti. Miçotakis, Dışişleri Bakanları rehberliğinde yürütülecek siyasi diyalog çerçevesinde önemli jeopolitik konular ve deniz yetki alanları, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı gibi konuların ele alınacağını kaydetti.

TÜRKİYE F-16 ALMALI

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin modernize edilmiş F-16 uçaklarına sahip olmasının, "ABD'nin ve NATO'nun çıkarına olduğunu" belirterek şöyle konuştu: "Türkiye'nin modernize edilmiş F-16'lara sahip olması bu yönetimin politikasıdır." Türkiye'nin NATO müttefiki bir ülke olduğunu vurgulayan Blinken, "Tüm NATO'nun birlikte çalışabilmesi, Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olması önemlidir" diye ekledi.