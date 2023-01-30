İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri... "Endişelerin karşılanması gerekiyor"

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30 Ocak 2023 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 11:02:00

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri... Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri'ne ilişkin "Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bizim İsveç ve Finlandiya ile kategorik endişelerimiz yok

Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor

Finlandiya tarafında bizim için olumlu gelişmeler yaşandı

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu basın toplantısı canlı
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