İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri... Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri'ne ilişkin "Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...
Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bizim İsveç ve Finlandiya ile kategorik endişelerimiz yok
Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor
Finlandiya tarafında bizim için olumlu gelişmeler yaşandı
Ayrıntılar geliyor...
- İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri... "Endişelerin karşılanması gerekiyor"
- Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı
- Hac başvuruları yarın sona erecek
- Esenlerde koca dehşeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürdü
- Enerji'de Türkiye Yüzyılı! Karadeniz gazı evlere ne zaman gelecek?
- Miçotakis'e "Arnavutluk" hatırlatması