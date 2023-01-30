İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri... "Endişelerin karşılanması gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bizim İsveç ve Finlandiya ile kategorik endişelerimiz yok



Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor



Finlandiya tarafında bizim için olumlu gelişmeler yaşandı

Ayrıntılar geliyor...