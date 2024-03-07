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Belgeler ABD'ye verildi! İsveç resmen NATO'da
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07 Mart 2024 Perşembe 19:35:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 19:35:00

Belgeler ABD'ye verildi! İsveç resmen NATO'da

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İsveç katılım belgelerini ABD'ye teslim ederek NATO'nun 32. üyesi oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'İsveç bundan sonra NATO'nun koruması altındadır' dedi.

İsveç, NATO'ya katılım için resmi kararını verdi. Gün içinde belgeler Washington'a ulaştırıldı. İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi oldu.

Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.

İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.

Etiketler : İsveç abd NATO
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