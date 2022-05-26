Suriye'deki ABD üssünde röportaj!

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde röportaj yaptı.

SVT'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin çekincelerini dile getirdiği bir dönemde Müslim ile yaptığı röportajda, terör örgütü elebaşı İsveç'e güvendikleri yönünde açıklamalar yaptı.

ÖRGÜT PAÇAVRALARI

İsveç devlet televizyonunun haberinde, Müslim'in, Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiasına yer verildi. Salih Müslim'in, muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü. İsveç devlet televizyonunun bölgede çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın birçok yerde asılı fotoğrafları da dikkati çekti.

PKK İNİNDE İSVEÇ TANKSAVARI

Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda veto vereceğini dile getirdiği İsveç, dün Ankara'ya heyet gönderdi. Türkiye, İsveç'ten terör örgütü PKK/YPG'ye verilen desteğin kesilmesini istedi. Toplantının yapıldığı saatlerde ise Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda, bir mağarada İsveç yapımı silah ele geçirildi. MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe- Kilit Operasyonu kapsamında tespit edilen mağaralarda çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de ele geçirildi" denildi.

PYD/YPG'Yİ ROMANTİZE EDİP AKLAYAMAZSINIZ

Kalın zirve sonrası açıklamalarında "Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası İnsan Hakları Örgütü gibi kuruluşların hazırladığı PYD/YPG ile ilgili raporlara bakıldığı zaman bu örgütlerin Suriye'nin kuzeyinde kendi kontrolleri altında olan bölgelerde ne tür savaş suçu işlediklerini, Suriye vatandaşlarına, Kürtlere Türkmenlere ve diğer Araplara karşı ne tür suçlar işlediklerinde detaylı bir şekilde anlattık" dedi. Kalın "PYD ve YPG'yi aklamak için onları adeta romantize edercesine bu raporların hasıraltı edilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettik" diye konuştu.

SOMUT ADIM OLMAZSA SÜREÇ İLERLEMEYECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüşmenin ardından açıklama yaptı: "Notlarını aldılar, liderlerine iletecekler. Somut adımlar olmazsa, sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı çok net ifade ettik."

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. İbrahim Kalın, 5 saat süren kritik zirvenin ardından önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin gündeme getirdiği ve Başkan Erdoğan'ın altını çizdiği güvenlik kaygıları ve beklentileri etraflı bir şekilde ele alma imkanı bulduklarını belirten Kalın, muhataplara gerekli mesajlarını verdiklerini ifade etti. Kalın, NATO'nun bir güvenlik ittifakı olduğunu, bir ekonomik işbirliği örgütü ya da başka bir odağının olmadığını belirterek "Dolayısıyla bu ittifakın en temel konusu üyelerinin güvenlik kaygılarının eşit ve adil bir şekilde karşılanmasıdır" diye konuştu.

Terörün farklı yüzleri, biçimleri, şekilleri ve dönüşüm geçirerek karşılarına çıkan çehrelerine karşı kararlılıkla mücadele etmelerinin NATO konseptinin de en temel ilkelerinden birisini teşkil ettiğini vurgulayan Kalın, "Türkiye'nin güvenlik kaygıları, PKK, PYD/YPG, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerinin özellikle Avrupa ülkelerinde, bazı NATO üyesi ülkelerde ve şu anda gündemimizde olan Finlandiya ve İsveç'teki mevcudiyetiyle ilgilidir. Açık ya da kapalı, savunma sanayiiyle ilgili yaptırımların derhal kaldırılması yönündeki beklentimizi de ifade ettik. Kaygılarımız, somut adımlarla karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı çok net bir şekilde ifade ettik. Muhataplarımız notlarını aldılar, değerlendirmelerini yaptılar. Dönüp kendi liderliklerine takdimde bulunacaklar" dedi.

HEYETTE KİMLER VARDI?

Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Konuk heyetlere ise, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara başkanlık yaptı. Heyetlerin temasları sürerken İsveç Başbakanı Andersson'dan görüşmelere ilişkin açıklama geldi. Andersson, görüşmelerde Türkiye'nin iki ülkenin NATO'ya üye olması konusundaki çekincelerine çözüm bulmaya odaklanılacağını belirtti, "Listedeki konuları gözden geçireceğiz, tam olarak anlaşılmayan başlıkları masaya yatıracağız" dedi.