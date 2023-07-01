Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Stockhlom'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Dagens Nyheter gazetesi 'İsveç'e karşı öfke her zamankinden daha büyük' başlıklı haberinde "Müslümanlar Kuran yakılmasının ifade özgürlüğü ile bir alakası olmadığını belirtiyor. Arap dünyası İsveç şirketlerine boykot uygulanmasının yanı sıra hükümetleri siyasi önlemler almaya teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Göteborg Postası ise 'Kimsenin ifade özgürlüğü için ülke güvenliği feda edilmemeli' başlıklı analizinde Ingemar Johansson'ın görüşlerine yer verdi.

Johansson, NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in böyle kritik bir dönemde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesinin uygunsuz ve cahilce olduğunu yazdı.

Hallands Nyheter gazetesinde yer alan bir makalede İsveç kendisini tüm dünyada alay konusu yapıyor. Bu son olayla, muhtemelen NATO üyeliğine veda edebiliriz" ifadelerini kullandı.