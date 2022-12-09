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09 Aralık 2022 Cuma 16:40:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 16:40:00

İstismar davasıyla ilgili Meclis'te ortak komisyon kurulacak

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili, "Meclis araştırma komisyonunu kurmaya karar verdik, tüm siyasi partiler olarak komisyonu kuracağız" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, bir kişinin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Zengin, Türkiye'nin medeni kanunlarının belli olduğunu ve hukuki kuralların herkes için aynı şekilde yürütüldüğünü söyledi. Zengin, "Hangi yaşta evlenilebileceğinin kuralı vardır" dedi.

Zengin, istismar olayıyla ilgili Meclis'te araştırma komisyonunun kurulacağını açıkladı. "Tüm siyasi partiler olarak komisyonu kuracağız" şeklinde konuştu.

Zengin sözlerine şöyle devam etti:

"6 yaşında çocuğun başına böyle bir olay geldiğinde bunu normal bulabilecek bir kişi çıkar mı? Çıkamaz. Biz bunu defalarca söylerken nasıl bize siyaseten saldırılabiliyor. Siyaset üstü dediğimiz şey bu. Genel Kurul'a "toplanalım, komisyon kuralım" dedim. Sadece failler değil bunların oluşmasına sebebiyet veren ne varsa, bize düşen neyse onu yapalım. İşte siyaset üstü dedikleri budur"

İSTİSMAR DAVASININ SAVCISINA HSK İNCELEMESİ

Adalet Bakanı Bozdağ, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öne sürülen, daha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

KAMUOYUNUN GÜNDEMİNDEKİ İDDİALARLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇ

Öte yandan, İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi ve anne-babası hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçunu işledikleri gerekçesiyle 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması gerektiği belirtildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında 3 sanığın yargılanmasına 22 Mayıs 2023'te başlanacak.

Etiketler : cinsel istismar meclis ortak komisyon
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