İşte Türkiye'nin SİHA gücü

Türkiye'nin SİHA gücü her geçen gün büyüyerek dünya basınındaki gündemini de koruyor. Silahlı İHA'ların Türkiye'deki sayısı 140'ı aştı. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip olan Akıncı da bu yıl TSK envanterindeki yerini alacak. İşte haberimizin ayrıntıları...

Sabah'ın haberine göre, Dağlık Karabağ savaşının gidişatını kökünden değiştiren ve Azerbaycan'a 44 günde zaferi getiren SİHA'ların dünya çapında yol açtığı yankı büyüyor. İç güvenlik operasyonları ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtlarında kullanılan silahlı İHA'ların Türkiye'deki sayısı 140'ı aştı.

ABD'den Ukrayna'ya birçok ülkede ses getiren Bayraktar TB2 SİHA'ların ardından testlerini bir bir başarıyla tamamlayan Akıncı Taarruz İHA'sı da bu yıl güvenlik güçlerinin envanterine girerek savaş uçaklarının yükünü alacak.

Terörle mücadelede Türkiye'yi üst lige taşıyarak kara birliklerine güç veren insansız hava araçları Türkiye'de F-16 sayısının yarısını aşarak milli ordu seviyesine ulaşmış durumda.

TÜRKİYE 6 ÜLKE ARASINDA

Türkiye kendi silahlı İHA ve mühimmatlarını üreten 6 ülkenin arasında yer alıyor.

Türkiye'nin SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2 ile TSK 2014'te tanıştı.

2015'te silahlandırılan İHA; TSK, Jandarma, Emniyet ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde 160 adet var.