İşte Türkiye'nin 11 maddelik yeni barış planı

Dışişleri Bakanı Fidan'ın da yer aldığı İİT Temas Grubu, Filistin sorununun çözümü için BMGK'nın daimi üyelerine 11 maddelik yeni bir plan iletti. Dünya barışının tehlikede olduğu vurgulanan planda, tam ateşkesin acil olarak uygulamaya konulması ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasının gerektiği belirtildi.

Türkiye, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrasında yaşanan soykırımın durdurulması için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Temas grubu, Filistin sorununun çözümü için BMGK'nın daimi üyelerine 11 maddelik çözüm planı iletti. Bakan Fidan, daha önce Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'ya sunduğu planı, son olarak dün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a da iletti. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Blinken'a iletilen planda 24 Kasım'da başlatılan ve zaman zaman süreleri uzatılan "insani ara"nın işe yaramadığına dikkat çekildi, "çözüm kalıcı ateşkeste" denildi. Planda çözümün adımları tek tek sıralanırken, "İsrail'in saldırıları sonrasında İslam karşıtı ve Yahudi karşıtı eylemlerde artış var. Şiddetin devam ettiği her gün, toplumsal patlamaların yaşanması riski artıyor, halklar arası çatışma ihtimali büyüyor" denilerek dünya barışının büyük tehlikede olduğunun altı çizildi.

11 MADDEDE ÇÖZÜM

1- Bir an önce tam ateşkes ilan edilmelidir. Geçici insani ara bir sonuç vermedi. Akan kanın durması için tam ve koşulsuz ateşkes şart.

2- Bölgeye acil biçimde kesintisiz insani yardım aktarılması lazım. Sağlık sisteminin acil ihtiyaçları derhal karşılanmalı.

3- Zorla yerlerinden etmeler durdurulmalı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar evlerine dönebilmeli.

4- Tam ateşkesin ardından, kalıcı ve adil barış için çözüm süreci başlatılmalı. Birleşmiş Milletler parametreleri üzerinden yürütülecek bu sürecin sonucunda 1967 öncesi sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulmalıdır.

5- İsrail, daha fazla kan dökerek vatandaşlarının güvenliğini sağlayamaz. İsrail'in güvenliği, ancak Filistin'le barış yaparak mümkündür. Bu konuda uluslararası toplum İsrail'e gerekli mesajları derhal ve kararlılıkla vermelidir.

6- Yaşananlara adil ve dengeli yaklaşılmalı. İsrail uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Bu durum karşısında bazı ülkelerin sessiz kalması, uluslararası sisteme ve uluslararası hukuka olan güveni sarstı.

7- İsrail dokunulmazlığı olduğu anlayışıyla hareket ediyor. Tüm ülkeler, İsrail'in hukuk tanımaz, insanlık değerlerini ayaklar altın alan tavrıyla aralarına mesafe koymalılar. Aksi takdirde, işlenen suçun ortağı haline gelirler.

8- İsrail'in saldırganlığı bölgesel ve hatta küresel bir çatışma riskini artırıyor. Bu tehdit karşısında kayıtsız kalınamaz. Ortadoğu'da daha fazla savaş istemiyoruz.

TOPLUMSAL PATLAMA RİSKİ

9- Filistinlilere uygulanan şiddete uluslararası kamuoyu tepki veriyor. Batılı toplumlar dahil İsrail'e yoğun bir eleştiri var. Bu durum halklar arasındaki gerginliği artırıyor. Gerginlik radikal kesimleri güçlendiriyor. İslam karşıtı ve Yahudi karşıtı eylemlerde ciddi artış var. Şiddetin devam etiği her gün, toplumsal patlamaların yaşanması riski çok artıyor.

10- İsrail üzerinde nüfuzu olan ülkeler, saldırıların durdurması ve Filistinlilerle barış yapması için tüm etkilerini kullanmalıdır.

11- Savaşın sona ermesinin ardından, Filistin'de sürekli barışı sağlayacak mekanizmaları tartışmalıyız. Garantörlük bunlardan biri olabilir.

İİT'NİN GRUBU DÜNYAYI BARIŞ İÇİN TURLUYOR

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve ABD dışişleri bakanlarıyla yaptıkları görüşmelere Mısır, Endonezya, Katar, Nijerya, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları da eşlik ediyor. Heyet İİT'nin 57 ülkesinin imzasıyla kuruldu. Fidan'ın başkanlık ettiği temas grubu, Pekin'de ÇHC Dışişleri Bakanı Wang Yi; Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron; Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Dışişleri Bakanı Collonna ile görüştü, çözüm planını iletti. BMGK'nın alacağı bir kararla Gazze'deki vahşete biran önce el koymasını istedi.

GARANTÖRLÜK ÇOK ÖNEMLİ

TÜRKİYE, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üyesinin desteğini aldığı çözüm planında garantörlük mekanizmasını önerirken, bu rolü üstlenebileceğini de muhataplarına net olarak iletti. Filistin tarafının garantörlüğünü almaya hazır olduğunu, BMGK üyelerine ileten Ankara, Türkiye'nin bu rolünün aynı zamanda 57 İslam ülkesinin temsili ve onayı anlamına da geldiğini ifade edildi.