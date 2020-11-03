  • BIST
    1133.59
  • Dolar
    8,4305
  • Euro
    9,8463
  • Altın
    512,4950
İstanbul
11 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'deki depremde can kaybı 100'e yükseldi
İzmirliler yazlıklara kaçıyor!
Meteoroloji'de sağanak yağış uyarısı!
Devletin imkânları İzmir için seferber
Ölüm onu iki kez teğet geçti! Enkaz altında kalmaktan saniyeler içinde kurtuldu
Rıza Bey Apartmanından bir kadın cesedi çıkartıldı
Yemen'de 10 yıl içinde 44 gazeteci öldürüldü!
Azerbaycan ordusu darmadağın etti!
İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu!
Bakan Koca'dan uyarı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
İzmir'de 124 ağır hasarlı bina tespit edildi
Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'de bir deprem daha! Beşik gibi sallanıyor
Trump: Anketler gerçeği yansıtmıyor! Yine biz kazanacağız
İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan PKK'lı sayısı 189'a yükseldi
Merkel'den korkutan açıklama: Mevcut durum endişe verici
Boynuza şekil verecek çırak bulamadı
Dostluk eli Ali'den
Gölgelik diye diktiği ağaç 40 bin lira kazandırdı
Facebook koyu modu sevdi
Depremde can kaybı 95 oldu
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Kekik suyuyla kepekten kurtulun
03 Kasım 2020 Salı 08:12:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 08:15:00

İzmir'deki depremde can kaybı 100'e yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

AFAD: "SAKOM'dan gösterim göre 100 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847'si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir."

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 01.50 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1401 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 100 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

Etiketler : DEPREM İZMİR ÖLÜ GÖÇÜK
Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor

Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor
Geçirdiği zor günleri atlatmaya çalışan Ebru Şallı menajer toplantısında

Geçirdiği zor günleri atlatmaya çalışan Ebru Şallı menajer toplantısında
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'
Yağmurun Rengi'nde buluştular

Yağmurun Rengi'nde buluştular
Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Hoş geldin yeni yaş

Hoş geldin yeni yaş
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilikleri ile örnek oldular

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilikleri ile örnek oldular
Yalın dileğini dile getirdi...

Yalın dileğini dile getirdi...
Bir Annenin Günahı'ndan yayın öncesi ilk kareler

Bir Annenin Günahı'ndan yayın öncesi ilk kareler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER