İşte İstanbul'da su zammı gerçeği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun su zammıyla ilgili "İSKİ'de maliyetler artıyor" iddiasına Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı televizyon programında yanıt verdi.

"İMAMOĞLU KENDİ DEYİMİYLE SUÇ İŞLEDİ"

3 ay önce suya zam teklifi verdiklerini ve İmamoğlu tarafından reddedildiğini hatırlatan Göksu, "Madem maliyetleri arttı 3 ay önce suya zam verdik. iBB Başkanı neden veto etti. O zaman kendi deyimiyle suç işledi." dedi.

İmamoğlu'nun "İSKİ'yi batırıyorlar" diyerek yalan söylediğini aktaran Göksu, eylül ayındaki su zammının veto edilmesini anımsatarak, İBB Başkanının İSKİ Genel Kurulunda alınan kararları veto etme hakkının bulunmadığını söyledi.

İSKİ'nin suya yüzde 175'lere varan zam teklifinin veto edilmesiyle CHP ve İYİ Parti'nin İBB Meclisi'nde AK Parti'ye siyasi tuzak kurmaya çalıştığının altını çizen Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu tuzağı bertaraf ettik. Kendilerinin zam istemiyoruz dedikleri yerde biz neden kendi teklifimizi sunalım."

İBB'nin daha önce İETT maliyetleri ve Fazilet Durağı gibi yalanlarının ortaya çıktığını kaydeden Mehmet Tevfik Göksu, "Her şeyleri kurgu ve algı üzerine. Bir yolcunun maliyeti 13.3 TL dediler. Resmi belgelere baktık bir yolcunun maliyeti 3.3 TL" dedi.

"DEVLETE SATMAK YERİNE HADİ İSKİYE VERSİNLER!"

İBB'nin AK Parti dönemi yaptığı çöpten elektrik üretim tesisinin yılda 1.2 milyar KW elektrik ürettiğini bilgisini paylaşan Göksu, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Bu tesis yılda 1.2 milyar KW elektrik üretiyor. Bu üretilen elektriği devlete satmak yerine İSKi'ye verirlerse elektrik maliyetleri azalır, açıkları yılda 100 milyon KW'ya düşer. Hadi yapsınlar."

"1 MİLYAR TL'LİK SU KAYBI NEREDE?"

2020 yılında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan suyla şimdiki arasında fark olduğunu dile getiren Göksu, "2020 yılında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan su ile şehre verilen su miktarı arasında 168 milyon metreküp fark var. Bu farkın da maddi değeri yaklaşık 1 milyar TL bu suya ne oldu?" dedi.

Konuyla ilgili endişe verici bir durumun söz konusu olduğunu belirten Mehmet Tevfik Göksu, konuyla ilgili ispatlarının olmadığını, suyun büyük ihtimalle arıtmaya sokulmadan musluklara verildiğini ifade etti.

"DEPREMLE İLGİLİ EN TEMEL PROBLEM CHP ZİHNİYETİ"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Silivri depremi sonrası 5 yılda 100 bin konut yapacağını hatırlatan Göksu, şunları söyledi:

"İBB Başkanı Silivri depremi sonrası "İstanbul'da 5 yılda 100 bin konut yapacağım" dedi. Nerede? İBB 2022 bütçesinde reklama 849 milyon TL depreme 492 milyon TL ayırdı. Şu anda İstanbul'un depremle ilgili en temel problemi CHP zihniyetidir."

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İBB'nin 2021 yılında merkezi idareden 20 milyar TL geleceğini öngördüğünü aktaran Göksu, "İBB 2021 yılında merkezi idareden 20 milyar TL geleceğini öngörmüş, merkezi idare 2021 yılında İBB'ye 25.6 milyar TL göndermiş. Öngördüklerinden 5.6 milyar TL fazla. İşleri güçleri yalan algı manipülasyon." dedi.